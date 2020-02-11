Випуск новин за 14:00: Деталі щодо нового обміну полоненими. Наслідки буревію в Україні

У випуску новин за 11 лютого станом на 14:00 – очільник МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна дотримується усіх домовленостей, тож у лютому-березні 2020 року може відбутися новий обмін полоненими. Рятувальники та енергетики ліквідовують наслідки негоди в Україні. Без світла залишилося 400 населених пунктів, а потужний вітер позривав сотню дахів та повалив десяток дерев.

Також у випуску: На сайті Офісу Президента з'явився указ Володимира Зеленського про звільнення Андрія Богдана. Його місце посів помічник очільника держави – Андрій Єрмак. Єдиний кримськотатарський телеканал ATR може припинити своє існування через блокування фінансування. Правоохоронці знайшли замовників підпалу авто журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук. З круїзного лайнера Diamond Princess, де напередодні двоє українців підчепили коронавірус, планують евакуювати людей – літніх і тих, хто має хронічні захворювання.