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      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
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      Випуск новин за 14:00: Деталі щодо нового обміну полоненими. Наслідки буревію в Україні

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 лютого станом на 14:00 – очільник МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна дотримується усіх домовленостей, тож у лютому-березні 2020 року може відбутися новий обмін полоненими. Рятувальники та енергетики ліквідовують наслідки негоди в Україні. Без світла залишилося 400 населених пунктів, а потужний вітер позривав сотню дахів та повалив десяток дерев.

      Також у випуску:

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      Теги: Випуск новин Вадим Пристайко МЗС України Обмін полоненими Україна – Росія Негода в Україні
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