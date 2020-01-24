15:01
24 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хоакін Путін виганяє коміків з Росії. Нове покарання від РФ
      Вєсті Кремля
      21:21, 23 січня
      Вєсті.UA: Нова бійка Киви. Мендель знову блиснула розумом
      Вєсті.UA
      20:43, 23 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020

      Випуск новин за 14:00: Допит Порошенка в ДБР. Звернення Зеленського до євреїв

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 січня станом на 14:00 – Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Його виклик пов'язаний із розслідуванням можливої держзради під час підписання мінських угод. Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Під час спільного брифінгу він зачитав лист, у якому звернувся до всіх євреїв.

      Також у випуску:

      Австралійський художник із псевдонімом Едвард на пляжі Барвон Хедс у провінції Вікторія намалював велетенську коалу розміром 120 метрів. Художник створив її, використовуючи лише власне тіло та граблі. 

      В Китаї далі шириться невідомий смертоносний вірус. Інфіковано вже майже 800 людей. Від важкої пневмонії, що спричинила інфекція, померло 26 людей.

      Печерський суд Києва так і не змінив запобіжний захід Андрію Антоненку, якого підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета. Засідання перенесли на 12 лютого.

      Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення
      сьогодні
      12543
      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Державне бюро розслідувань Петро Порошенко Новини Ізраїля Біньямін Нетаньяху
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 В тюрьму за украинский паспорт: Россия продолжает фабриковать дела против крымчан
      Блоги
      сьогодні , 14:40 Неля Штепа знову балотуватиметься в мери Слов’янська: що про неї відомо
      Анна Запотоцька 168
      14 січня , 18:19 Декоративні електричні каміни: їхні види та переваги – фото
      Ростислав Струтинський 1612
      19 січня , 19:44 Битва поколінь: найстарший і наймолодший чемпіони світу з покеру
      916
      сьогодні , 13:37 Олександр Долгополов втік з Росії: історія коміка, що жартував про Путіна і церкву
      Василь Денисюк 2547
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук