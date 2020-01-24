Випуск новин за 14:00: Допит Порошенка в ДБР. Звернення Зеленського до євреїв
У випуску новин за 24 січня станом на 14:00 – Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Його виклик пов'язаний із розслідуванням можливої держзради під час підписання мінських угод. Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Під час спільного брифінгу він зачитав лист, у якому звернувся до всіх євреїв.
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