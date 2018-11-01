Випуск новин за 14:00: Меркель в Україні. Обмеження швидкості у Києві

У випуску новин за 1 листопада станом на 14:00 – Ангела Меркель вже у Києві, канцлерка Німеччини прилетіла з одноденним візитом до України, вона уже зустрілась із Президентом Пером Порошенком у Маріїнському палаці. У Києві встановили нові обмеження швидкості: Їздити вулицями можна не швидше, ніж 50 кілометрів на годину, вже не можна розганятись до 80 кілометрів навіть на великих проспектах.

Також у випуску: У Києві попрощалися із видатним українським мультиплікатором Давидом Черкаським. Індонезійські рятувальники знайшли "чорну скриньку" пасажирського "Боїнга", що розбився в Яванському морі. Справу "рюкзаків Авакова" встигли закрити, до суду вона так і не потрапила.