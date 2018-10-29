Випуск новин за 14:00: Оголошення підозри дітовбивці. Загроза карантину через овець

У випуску новин за 29 жовтня станом на 14:00 – жінці, яка вбила двох своїх дітей, оголосили підозру. Тепер їй мають обрати запобіжний захід і прокуратура проситиме про арешт. Трьом областям України, Миколаївській, Одеській та Вінницькій, загрожує карантин через сотні овець, яких два тижні морили голодом на Одеській митниці. Наразі тваринам роблять необхідні аналізи.

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