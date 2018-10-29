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      Випуск новин за 14:00: Оголошення підозри дітовбивці. Загроза карантину через овець

      Випуск новин 65 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 жовтня станом на 14:00 – жінці, яка вбила двох своїх дітей, оголосили підозру. Тепер їй мають обрати запобіжний захід і прокуратура проситиме про арешт. Трьом областям України, Миколаївській, Одеській та Вінницькій, загрожує карантин через сотні овець, яких два тижні морили голодом на Одеській митниці. Наразі тваринам роблять необхідні аналізи.

      Також у випуску:

      Жодна людина із 189 пасажирів не змогла врятуватися після падіння літака у Яванському морі, українців на борту не було. 

      У Смілі на Черкащині люди досі без опалення через багатомільйонні борги за газ підприємства, яке постачає тепло.

      У Грузії вже готуються до другого туру президентських виборів, адже за результатами першого ні провладний, ні опозиційний кандидати не набрали понад 50% голосів.

      На президентських виборах у Бразилії переміг ультраправий політик Жаїр Болсонару.

      Теги: Випуск новин Діти і неповнолітні світ тварин Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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