Випуск новин за 14:00: Поїздка Зеленського в США. Озброєний напад на інкасаторів

У випуску новин за 9 вересня станом на 14:00 – 23 вересня президент України поїде до США. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Група чоловіків у масках посеред білого дня у центрі міста намагалась пограбувати інкасаторів, які в цей час забирали виручку з магазину.

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Поліція затримала псевдомінувальника, який напередодні повідомив, що нібито заклав вибухівку на станції метро "Почайна".