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      Випуск новин за 14:00: Поїздка Зеленського в США. Озброєний напад на інкасаторів

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 вересня станом на 14:00 – 23 вересня президент України поїде до США. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Група чоловіків у масках посеред білого дня у центрі міста намагалась пограбувати інкасаторів, які в цей час забирали виручку з магазину.

      Також у випуску:

      Звільнений з російського полону Олег Сенцов зустрівся з рідними.

      Кремль помилував лише ув'язнених за громадянську позицію, хто не брав участі в бойових діях, а з 24 військових моряків звинувачення так і не зняв.

      Поліція затримала псевдомінувальника, який напередодні повідомив, що нібито заклав вибухівку на станції метро "Почайна".

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Новини США
      Джерело: 24 канал
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