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      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Випуск новин за 14:00: Реакція Зеленського на дії "Народного фронту". Перше повітряне таксі

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 травня станом на 14:00 – партія "Народний фронт" заявила про свій вихід з парламентської коаліції "Європейська Україна". Новообраний Володимир Зеленський вже оприлюднив свою реакцію у Telegram-каналі. У Німеччині представили перший прототип повітряного таксі. Апарат пройшов початкові випробування: він успішно піднявся в небо, затримався на висоті й приземлився.

      Також у випуску:

      Екс-командувача Національної гвардії Юрія Аллерова із судової зали повезли до СІЗО. Суд частково задовольнив клопотання прокурорів і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

      Росію повертають до Ради Європи. Відповідне рішення ухвалили на міністерській зустрічі у Гельсінкі. Напередодні про підтримку цього рішення заявили очільники німецького і французького МЗС.

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України
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      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Народний фронт
      Джерело: 24 канал
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