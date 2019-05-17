У випуску новин за 17 травня станом на 14:00 – партія "Народний фронт" заявила про свій вихід з парламентської коаліції "Європейська Україна". Новообраний Володимир Зеленський вже оприлюднив свою реакцію у Telegram-каналі. У Німеччині представили перший прототип повітряного таксі. Апарат пройшов початкові випробування: він успішно піднявся в небо, затримався на висоті й приземлився.

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Екс-командувача Національної гвардії Юрія Аллерова із судової зали повезли до СІЗО. Суд частково задовольнив клопотання прокурорів і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

Росію повертають до Ради Європи. Відповідне рішення ухвалили на міністерській зустрічі у Гельсінкі. Напередодні про підтримку цього рішення заявили очільники німецького і французького МЗС.