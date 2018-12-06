Випуск новин за 14:00: Розірвання дружби з РФ. Пропозиція Воронченка щодо обміну
У випуску новин за 6 грудня станом на 14:00 – у Веррховній Раді народні обранці планують проголосувати за пропозицію Президента припинити з Росією договір про співпрацю та дружбу. Командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко в інтерв'ю сказав, що готовий сісти в російську в'язницю сам, якщо Путін відпустить військових із захоплених українських моряків.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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