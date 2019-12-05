Випуск новин за 14:00: Вибух на курорті у Польщі. Обстріли на фронті
У випуску новин за 5 грудня станом на 14:00 – на гірськолижному курорті у Польщі, у Щирку, вибухнув житловий будинок: щонайменше п'ятеро осіб загинули. У прифронтовій зоні зафіксували три обстріли.
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