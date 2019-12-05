Випуск новин за 14:00: Вибух на курорті у Польщі. Обстріли на фронті

У випуску новин за 5 грудня станом на 14:00 – на гірськолижному курорті у Польщі, у Щирку, вибухнув житловий будинок: щонайменше п'ятеро осіб загинули. У прифронтовій зоні зафіксували три обстріли.

Також у випуску: Під Офісом Президента страйкують інвестори корпорації "Укрбуд". Люди обурені тим, що забудовник зупинив будівництво житлових комплексів. На заправці ОККО в Миколаєві машини заправляли бензином замість дизелю та навпаки: 15 поліцейських автомобілів вийшли з ладу. Пропускний пункт "Гнутове" тимчасово не працюватиме через ремонт. Рада перенесла розгляд Виборчого кодексу, бо вирішила узгодити його з пропозицією президента те, що у ньому ухвалила у ньому попередня рада. Російський гурт "Воровайки", з відверто українофобними піснями, зібрався на гастролі до України.