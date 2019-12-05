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      24 Канал Програми Випуск новин
      ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Випуск новин за 14:00: Вибух на курорті у Польщі. Обстріли на фронті

      Випуск новин 110 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 грудня станом на 14:00 – на гірськолижному курорті у Польщі, у Щирку, вибухнув житловий будинок: щонайменше п'ятеро осіб загинули. У прифронтовій зоні зафіксували три обстріли.

      Також у випуску:

      Під Офісом Президента страйкують інвестори корпорації "Укрбуд". Люди обурені тим, що забудовник зупинив будівництво житлових комплексів.

      На заправці ОККО в Миколаєві машини заправляли бензином замість дизелю та навпаки: 15 поліцейських автомобілів вийшли з ладу.

      Пропускний пункт "Гнутове" тимчасово не працюватиме через ремонт.

      Рада перенесла розгляд Виборчого кодексу, бо вирішила узгодити його з пропозицією президента те, що у ньому ухвалила у ньому попередня рада.

      Російський гурт "Воровайки", з відверто українофобними піснями, зібрався на гастролі до України.

       

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      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Вибух Новини Польщі Випуск новин
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