Випуск новин за 14:00: Звільнене селище на Донбасі. Нові деталі стрілянини у Харкові

У випуску новин за 20 серпня станом на 14:00 – українські військові звільнили від окупантів селище Шуми, що на Донеччині– це була спланована операція. Правоохоронці заявили, що жертв від стрілянини у Харкові могло бути й більше, бо поряд проїжджала машина з дитиною.

Також у випуску: 46-річна британка випала із круїзного судна в Адріатичне море, провела там 10 годин і вижила. У північному передмісті Парижа загорілася триповерхова житлова будівля, щонайменше 22 людини постраждали. Водія українського автобуса, який потрапив у ДТП в Польщі, арештували на 3 місяці.