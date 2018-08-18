Випуск новин за 15:00: Смерть екс-генсека ООН. 96-й день голодування Сенцова
У випуску новин за 18 серпня станом на 15:00 – помер Нобелівський лауреат премії миру та екс-Генеральний секретар ООН Кофі Анан, він пішов з життя у віці 80-ти років. Олег Сенцов втрачає надію на звільнення і не вірить, що колись вибереться з колонії на Уралі, про це заявила сестра політв'язня Наталія Каплан у коментарі агентству AFP.
Також у випуску:
Відкриття першого в Україні магазину H&M.
Водія українського автобуса, який потрапив у ДТП у Польщі, затримали.
Львів оговтується після негоди.
Джерело: 24 канал
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