Випуск новин за 15:00: Суперечка між Зеленським та військовими. Заворушення у Чилі

У випуску новин за 26 жовтня станом на 15:00 – Президент України Володимир Зеленський несподівано прибув у Золоте-4 на Донбасі, біля якого мало б стартувати розведення військ. Мільйон людей напередодні вийшли на найбільшу в історії Чилі акцію протесту. Вони хочуть відставки президента і розв'язання проблеми соціальної нерівності.

Також у випуску: На Донбасі російські снайпери точково обстрілюють всю лінію фронту. У столиці "конопляним маршем свободи" пройшлися активісти в урядовому кварталі. На Дніпропетрвощині засуджений до довічного ув'язнення убив конвоїра. Сталося все напередодні ввечері.