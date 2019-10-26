Випуск новин за 15:00: Суперечка між Зеленським та військовими. Заворушення у Чилі
У випуску новин за 26 жовтня станом на 15:00 – Президент України Володимир Зеленський несподівано прибув у Золоте-4 на Донбасі, біля якого мало б стартувати розведення військ. Мільйон людей напередодні вийшли на найбільшу в історії Чилі акцію протесту. Вони хочуть відставки президента і розв'язання проблеми соціальної нерівності.
Також у випуску:
На Донбасі російські снайпери точково обстрілюють всю лінію фронту.
У столиці "конопляним маршем свободи" пройшлися активісти в урядовому кварталі.
На Дніпропетрвощині засуджений до довічного ув'язнення убив конвоїра. Сталося все напередодні ввечері.
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