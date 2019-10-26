Выпуск новостей за 15:00: Спор между Зеленским и военными. Беспорядки в Чили

В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 15:00 – Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно прибыл в Золотое-4 на Донбассе, возле которого должно стартовать разведение войск. Миллион людей накануне вышли на крупнейшую в истории Чили акцию протеста. Они хотят отставки президента и решения проблемы социального неравенства.

Также в выпуске: На Донбассе российские снайперы точечно обстреливают всю линию фронта. В столице "конопляным маршем свободы" прошлись активисты в правительственном квартале. На Днепропетрвщине приговоренный к пожизненному заключению убил конвоира. Произошло все накануне вечером.