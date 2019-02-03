Випуск новин за 15:00: Військовий у полоні РФ. Аварія російського автобуса з дітьми

У випуску новин за 3 лютого станом на 15:00 – український військовослужбовець, який зник 23 січня, потрапив у полон до бойовиків. Російські найманці виклали з ним відео в інтернет. У Росії перекинувся автобус, щонайменше сім людей загинули, з них чотири дитини. Автобус перевозив дитячу танцювальну групу разом з кількома батьками, загалом їх було 16 дорослих і 25 дітей.

Також у випуску: Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників отримали поранення. Українці вимагають, щоб аеропорти не перекладали назву міста Київ з російської.