Випуск новин за 16:00: Росія стягує до Керчі ракетні комплекси. Брифінг Міноборони

У випуску новин за 28 листопада станом на 16:00 – російський пропагандистський канал опублікував відео з Криму, на якому видно переміщення військової техніки в напрямку Керчі. Трасою Севастополь – Керч пересувалися берегові ракетні комплекси "Бал". Петро Порошенко підписав свій указ про запровадження воєнного стану у 10 областях України, його повний текст можна прочитати на сайті президента.

Також у випуску: Сьомого грудня відбудеться офіційний показ вистави за мотивами п'єси Олега Сенцова. Понад 20 українських кораблів вже 10 днів не можуть потрапити у Керченську протоку. Російський режисер Аскольд Куров розповів про стан українського політв'язня Олега Сенцова.