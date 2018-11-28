Випуск новин за 16:00: Росія стягує до Керчі ракетні комплекси. Брифінг Міноборони
У випуску новин за 28 листопада станом на 16:00 – російський пропагандистський канал опублікував відео з Криму, на якому видно переміщення військової техніки в напрямку Керчі. Трасою Севастополь – Керч пересувалися берегові ракетні комплекси "Бал". Петро Порошенко підписав свій указ про запровадження воєнного стану у 10 областях України, його повний текст можна прочитати на сайті президента.
Також у випуску:
Сьомого грудня відбудеться офіційний показ вистави за мотивами п'єси Олега Сенцова.
Понад 20 українських кораблів вже 10 днів не можуть потрапити у Керченську протоку.
Російський режисер Аскольд Куров розповів про стан українського політв'язня Олега Сенцова.
Джерело: 24 канал
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