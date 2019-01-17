Випуск новин за 16:00: Докази причетності УПЦ МП до РФ. Справа проти Гройсмана
У випуску новин за 17 січня станом на 16:00 – журналістам 24 каналу знадобилося лише декілька годин, щоб знайти підтвердження, що Московським патріархатом керують із Росії. Суд зобов'язав НАБУ відкрити провадження проти прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Керівнику уряду закидають одержання неправомірної вигоди й службову недбалість.
Також у випуску:
Депутати затвердили процедуру переходу релігійних громад до інших парафій.
Медики констатували в Україні пік захворюваності на грип.
СБУ затримала проросійську пропагандистку зі Львова Олену Бойко, яку депортували з РФ.
17 січня документи у Центрвиборчком подали ще двоє кандидатів у президенти України.
Джерело: 24 канал
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