Випуск новин за 16:00: Докази причетності УПЦ МП до РФ. Справа проти Гройсмана

У випуску новин за 17 січня станом на 16:00 – журналістам 24 каналу знадобилося лише декілька годин, щоб знайти підтвердження, що Московським патріархатом керують із Росії. Суд зобов'язав НАБУ відкрити провадження проти прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Керівнику уряду закидають одержання неправомірної вигоди й службову недбалість.

Також у випуску: Депутати затвердили процедуру переходу релігійних громад до інших парафій. Медики констатували в Україні пік захворюваності на грип. СБУ затримала проросійську пропагандистку зі Львова Олену Бойко, яку депортували з РФ. 17 січня документи у Центрвиборчком подали ще двоє кандидатів у президенти України.