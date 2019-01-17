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      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Випуск новин за 16:00: Докази причетності УПЦ МП до РФ. Справа проти Гройсмана

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 січня станом на 16:00 – журналістам 24 каналу знадобилося лише декілька годин, щоб знайти підтвердження, що Московським патріархатом керують із Росії. Суд зобов'язав НАБУ відкрити провадження проти прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Керівнику уряду закидають одержання неправомірної вигоди й службову недбалість.

      Також у випуску: 

      Депутати затвердили процедуру переходу релігійних громад до інших парафій.

      Медики констатували в Україні пік захворюваності на грип.

      СБУ затримала проросійську пропагандистку зі Львова Олену Бойко, яку депортували з РФ.

      17 січня документи у Центрвиборчком подали ще двоє кандидатів у президенти України.

      Теги: Новини України Україна – Росія УПЦ МП Випуск новин Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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