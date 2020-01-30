Випуск новин за 16:00: Домашній арешт Гримчака. Догана через критику Зеленського

У випуску новин за 30 січня станом на 16:00 – колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака звільнили з-під варти під цілодобовий домашній арешт. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський оголосив одному з майорів ЗСУ суворе дисциплінарне стягнення через те, що той написав у сосмережі критичний допис про Володимира Зеленського.

Також у випуску: У зоні проведення ООС внаслідок обстрілу поранено одного українського військовослужбовця. Через снігопади в Україні залишилися без світла 400 населених пунктів. У аеропорту "Бориспіль" приземлився перший літак з українськими туристами з Китаю. Від коронавірусу в Китаї померло 170 людей, у Франції зафіксували п'ятий випадок зараження.