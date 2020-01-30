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      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ
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      Випуск новин за 16:00: Домашній арешт Гримчака. Догана через критику Зеленського

      Випуск новин 14

      У випуску новин за 30 січня станом на 16:00 – колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака звільнили з-під варти під цілодобовий домашній арешт. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський оголосив одному з майорів ЗСУ суворе дисциплінарне стягнення через те, що той написав у сосмережі критичний допис про Володимира Зеленського.

      Також у випуску:

      У зоні проведення ООС внаслідок обстрілу поранено одного українського військовослужбовця.

      Через снігопади в Україні залишилися без світла 400 населених пунктів.

      У аеропорту "Бориспіль" приземлився перший літак з українськими туристами з Китаю.

      Від коронавірусу в Китаї померло 170 людей, у Франції зафіксували п'ятий випадок зараження.

      Сніг і хуртовини накриють Україну 30 – 31 січня: випаде до 30 сантиметрів снігу
      сьогодні
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      Теги: Новини України Збройні сили України Юрій Гримчак Володимир Зеленський Випуск новин
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