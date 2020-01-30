Випуск новин за 16:00: Домашній арешт Гримчака. Догана через критику Зеленського
У випуску новин за 30 січня станом на 16:00 – колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака звільнили з-під варти під цілодобовий домашній арешт. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський оголосив одному з майорів ЗСУ суворе дисциплінарне стягнення через те, що той написав у сосмережі критичний допис про Володимира Зеленського.
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