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      Випуск новин за 16:00: ДТП з українцями в Польщі. Офшори "95 кварталу"

      Випуск новин 66 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 березня станом на 16:00 – Автобус з українцями, який прямував маршрутом Київ – Свіноуйсце, уночі 1 березня потрапив у ДТП в селі Тур Лодзинського воєводства Польщі. Депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Володимир Ар'єв заявив, що із "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу" через офшори вивели 41 мільйон доларів.

      Також у випуску: 

      Кандидат у президенти України, міський голова Львова Андрій Садовий зняв свою кандидатуру з президентських виборів, та підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка.

      В Україні весна прийшла тільки за календарем, перші дні березня будуть вітряними, холодними, та ще й зі снігом.

      У міськраді Херсону відбулися сутички, туди прийшли активісти, які проти перейменування вулиці на честь Катерини Гандзюк.

      blog_ava
      Садовий знявся з виборів президента-2019 та підтримав Гриценка
      сьогодні
      15178
      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Жертви Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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