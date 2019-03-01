Випуск новин за 16:00: ДТП з українцями в Польщі. Офшори "95 кварталу"

У випуску новин за 1 березня станом на 16:00 – Автобус з українцями, який прямував маршрутом Київ – Свіноуйсце, уночі 1 березня потрапив у ДТП в селі Тур Лодзинського воєводства Польщі. Депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Володимир Ар'єв заявив, що із "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу" через офшори вивели 41 мільйон доларів.

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