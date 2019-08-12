Випуск новин за 16:00: Кадрові чистки на Житомирщині. Допит Порошенка в ДБР

У випуску новин за 12 серпня станом на 16:00 – Володимир Зеленський ініціював кадрові чистки у поліції Житомирщини, оскільки та не може побороти незаконний видобуток бурштину. П'ятий український президент Петро Порошенко дав свідчення Державному бюро розслідувань. Директор ДБР Роман Труба зазначив, що наступний його допит може бути на детекторі брехні.

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