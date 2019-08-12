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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Випуск новин за 16:00: Кадрові чистки на Житомирщині. Допит Порошенка в ДБР

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 серпня станом на 16:00 – Володимир Зеленський ініціював кадрові чистки у поліції Житомирщини, оскільки та не може побороти незаконний видобуток бурштину. П'ятий український президент Петро Порошенко дав свідчення Державному бюро розслідувань. Директор ДБР Роман Труба зазначив, що наступний його допит може бути на детекторі брехні.

      Також у випуску: 

      На блокпосту у Мар'їнці помер поліцейський Олександр Трегуб. Чоловікові було 42 роки, в нього залишилися дружина та двоє доньок.

      Прокуратура відкрила кримінальне провадження за міст, через який Зеленський уклав парі з мером Дніпра Борисом Філатовим.

      На День Незалежності Хрещатиком пройдуть дві ходи військових: організатори народного Маршу захисників відмовилися поєднати його з офіційними урочистостями.

      Цієї ночі українці зможуть спостерігати за найбільшим зорепадом року – пік метеоритного потоку Персеїди.

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      Теги: Володимир Зеленський Державне бюро розслідувань Петро Порошенко Випуск новин Новини Житомира
      Джерело: 24 канал
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