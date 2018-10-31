Випуск новин за 16:00: Нові деталі про стан Сенцова. Причина авіакатастрофи в Індонезії

У випуску новин за 31 жовтня станом на 16:00 – російські тюремники заявляють, що Олег Сенцов набрав 10 кілограмів ваги та почуває себе добре. Російські ЗМІ передають, що український режисер уже, фактично, вийшов із голодування. В Індонезії повідомили, що стало причиною авіакатастрофи Боїнга, в якому загинули 189 людей – літак таки був несправний.

Також у випуску: На заході Афганістану в провінції Фарах розбився гелікоптер з військовиками і політиками, усі 25 людей загинули. Ще один інцидент стався у Кабулі, біля в'язниці себе підірвав смертник, там загинули семеро людей. У Києві лівий берег став у заторах, протестувальники перекрили Харківське шосе і вимагають повернути у їхні домівки світло. У Києві транспорт зупинився і на правому березі, а все – через масштабні аварії.