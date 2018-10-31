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      Випуск новин за 16:00: Нові деталі про стан Сенцова. Причина авіакатастрофи в Індонезії

      Випуск новин 77 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 жовтня станом на 16:00 – російські тюремники заявляють, що Олег Сенцов набрав 10 кілограмів ваги та почуває себе добре. Російські ЗМІ передають, що український режисер уже, фактично, вийшов із голодування. В Індонезії повідомили, що стало причиною авіакатастрофи Боїнга, в якому загинули 189 людей – літак таки був несправний.

      Також у випуску: 

      На заході Афганістану в провінції Фарах розбився гелікоптер з військовиками і політиками, усі 25 людей загинули.

      Ще один інцидент стався у Кабулі, біля в'язниці себе підірвав смертник, там загинули семеро людей.

      У Києві лівий берег став у заторах, протестувальники перекрили Харківське шосе і вимагають повернути у їхні домівки світло.

      У Києві транспорт зупинився і на правому березі, а все – через масштабні аварії.

      Теги: Новини України Випуск новин Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Індонезія Україна – Росія Олег Сенцов Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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