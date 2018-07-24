Випуск новин за 16:00: Отруєння грибами. Вимоги Денісової щодо бранців

У випуску новин за 24 липня станом на 16:00 – ціла родина отруїлася грибами на Одещині, вагітна жінка та її син померли, ще четверо в лікарні. Отруїлись грибами і в Києві, шестеро людей потрапили до токсикологічної реанімації з гострим отруєнням. Омбудсмен Людмила Денісова вимагає від Кремля підкоригувати список росіян, ув'язнених в Україні.

Також у випуску: Вже шістдесят людей стали жертвами масштабних пожеж у Греції, ще 150 людей – постраждали. В Києві під посольством РФ проходить акція щодо справи викрадання українців в окупованому Криму. Масштабна аварія в Києві – дві автівки зіштовхнулись і збили чотирьох пішоходів.