Випуск новин за 16:00: Отруєння грибами. Вимоги Денісової щодо бранців
У випуску новин за 24 липня станом на 16:00 – ціла родина отруїлася грибами на Одещині, вагітна жінка та її син померли, ще четверо в лікарні. Отруїлись грибами і в Києві, шестеро людей потрапили до токсикологічної реанімації з гострим отруєнням. Омбудсмен Людмила Денісова вимагає від Кремля підкоригувати список росіян, ув'язнених в Україні.
Також у випуску:
Вже шістдесят людей стали жертвами масштабних пожеж у Греції, ще 150 людей – постраждали.
В Києві під посольством РФ проходить акція щодо справи викрадання українців в окупованому Криму.
Масштабна аварія в Києві – дві автівки зіштовхнулись і збили чотирьох пішоходів.
Джерело: 24 канал
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