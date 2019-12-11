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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      Випуск новин за 16:00: Підписання держбюджету на 2020 рік. Масштабна пожежа в Іспанії

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин 11 грудня станом на 16:00 – Володимир Зеленський підписав державний бюджет на 2020 рік. Зокрема, в документі зазначено, що курс гривні може коливатися від 26 до 27 гривень за долар. За 30 кілометрів від Барселони горить завод з переробки хімічних відходів. Жителям найближчих містечок порадили зачинити вікна і не виходити на вулицю без зайвої потреби.

      Також у випуску:

      У Верховній Раді побилися депутат від "Слуги народу" Андрій Богданець та нардепи попередніх скликань від "Свободи".

      З 1 січня народні депутати позбудуться недоторканності. Однак правоохоронні органи не зможуть відкривати справу проти нардепа без дозволу генпрокурора. 

      Сьогодні суд постановив, що директорка коледжу, який горів в Одесі, перебуватиме під домашнім арештом, а також носитиме електронний браслет до 8 лютого.

      Директор російського "Першого каналу" визнав, що в сюжеті про збитий над Донбасом літак подали фейкову інформацію про причетність українського винищувача. 

       

       

       

       

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Бюджет Бюджет 2020 Пожежа
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