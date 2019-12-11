Випуск новин за 16:00: Підписання держбюджету на 2020 рік. Масштабна пожежа в Іспанії

У випуску новин 11 грудня станом на 16:00 – Володимир Зеленський підписав державний бюджет на 2020 рік. Зокрема, в документі зазначено, що курс гривні може коливатися від 26 до 27 гривень за долар. За 30 кілометрів від Барселони горить завод з переробки хімічних відходів. Жителям найближчих містечок порадили зачинити вікна і не виходити на вулицю без зайвої потреби.

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