Випуск новин за 16:00: Посада віце-спікера в парламенті. Умови Зеленського до РФ

У випуску новин за 22 серпня станом на 16:00 – "Батьківщина" таки запропонувала свого кандидата на посаду віце-спікера Ради. Хоча ще напередодні кандидатів на цю посаду не було від жодної з політичних сил. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зможе повернутися до Великої вісімки лише після повернення Криму і деокупації Донбасу.

Також у випуску: Черговий допит Порошенка: п'ятого президента чекають у Державному бюро розслідувань 3 вересня. У Приморському районному суді Одеси перенесли судове засідання у справі убивства Катерини Гандзюк. у Кропивницькому посеред білого дня невідомі з автомата невідомі розстріляли адвоката і втекли.

Джерело: 24 канал