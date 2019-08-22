Випуск новин за 16:00: Посада віце-спікера в парламенті. Умови Зеленського до РФ
У випуску новин за 22 серпня станом на 16:00 – "Батьківщина" таки запропонувала свого кандидата на посаду віце-спікера Ради. Хоча ще напередодні кандидатів на цю посаду не було від жодної з політичних сил. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зможе повернутися до Великої вісімки лише після повернення Криму і деокупації Донбасу.
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Джерело: 24 канал
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