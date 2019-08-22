17:29
22 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лоботомія Поклонської. Макрон – заручник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:35, 21 серпня
      Вєсті.UA: "Слуга народу" захопила посади. В "Голосу" пропав апетит
      Вєсті.UA
      21:13, 21 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, 21 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 16:00: Посада віце-спікера в парламенті. Умови Зеленського до РФ

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 серпня станом на 16:00 – "Батьківщина" таки запропонувала свого кандидата на посаду віце-спікера Ради. Хоча ще напередодні кандидатів на цю посаду не було від жодної з політичних сил. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зможе повернутися до Великої вісімки лише після повернення Криму і деокупації Донбасу.

      Також у випуску:

      Черговий допит Порошенка: п'ятого президента чекають у Державному бюро розслідувань 3 вересня.

      У Приморському районному суді Одеси перенесли судове засідання у справі убивства Катерини Гандзюк.

      у Кропивницькому посеред білого дня невідомі з автомата невідомі розстріляли адвоката і втекли.

      blog_ava
      Сто днів президента Зеленського: Які обіцянки президент встиг виконати?
      сьогодні
      4986
      Теги: Новини Росії Верховна Рада ВО Батьківщина Випуск новин Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Люди пьяные уже с утра: Луганск – город прошлого и без будущего
      сьогодні , 17:00 Люди пьяные уже с утра: Луганск – город прошлого и без будущего
      Ольга Черненко 482
      Міста проти людей: чому українські мегаполіси недоступні для українців
      сьогодні , 15:34 Міста проти людей: чому українські мегаполіси недоступні для українців
      264
      Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      21 серпня , 18:22 Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      2517
      Трамп и Макрон договорились о сделке с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      сьогодні , 15:07 Трамп и Макрон договорились о сделке с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      Злой Одессит 1467
      Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      сьогодні , 14:28 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 1011
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук