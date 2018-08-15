Випуск новин за 16:00: Радник Трампа відвідає Україну. Смерть дитини від укусу змії
У випуску новин за 15 серпня станом на 16:00 – радник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон відвідає Україну, причини візити наразі не розкриваються. У Львові від укусу змії померла чотирирічна дівчинка, лікарям не вдалося врятувати життя дитини.
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Джерело: 24 канал
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