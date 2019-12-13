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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 16:00: Скандал у ЗСУ. Запобіжний захід підозрюваним у вбивстві Шеремета

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин 13 грудня станом на 16:00 – полковника ЗСУ Олексій Ноздрачов заявив, що українські військові здатні відновити відносини з російськими армійцями й тими, хто служить у лавах псевдореспублік. Підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета обирають запобіжний захід.

      Також у випуску:

      ЄС таки продовжив санкції проти Росії ще на пів року. Таке рішення ухвалила Європейська рада напередодні в рамках дводенного брюссельського саміту.

      Кількість жертв від виверження вулкана у Новій Зеландії зросла до 14. Напередодні рятувальники знайшли ще шістьох загиблих. Туристи виявилися громадянами Австралії.

      У харківському університеті Каразіна вирішили відпрацювати дії студентів та викладачів у разі надзвичайної ситуації.

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      Теги: Новини політики Вбивство Павла Шеремета Збройні сили України Скандал Випуск новин Судді Добровольці Волонтери
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