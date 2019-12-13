Випуск новин за 16:00: Скандал у ЗСУ. Запобіжний захід підозрюваним у вбивстві Шеремета

У випуску новин 13 грудня станом на 16:00 – полковника ЗСУ Олексій Ноздрачов заявив, що українські військові здатні відновити відносини з російськими армійцями й тими, хто служить у лавах псевдореспублік. Підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета обирають запобіжний захід.

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