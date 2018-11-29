Випуск новин за 16:00: Суд над автомайданівцями. Заява Росії щодо озброєння в Криму

У випуску новин за 29 листопада станом на 16:00 – трьом активістам "Автомайдану", які у 2017 році закидали яйцями нардепа Олега Барну, загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років. Росіяни заявили, що збирають важке озброєння на кордоні із Кримом. Окупанти вже розгорнули пускові установки та почали виявлення й відстеження цілей.

Також у випуску: Миколаївські морпіхи влаштували флешмоб на підтримку полонених моряків. Тимчасова слідча комісія проведе виїзне засідання у справі Катерини Гандзюк в Херсоні. Кримських чиновників судитимуть за державну зраду.