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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      Випуск новин за 16:00: Свіжі рейтинги кандидатів у президенти. Отруєння дітей у Черкасах

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 квітня станом на 16:00 – свіжі президентські рейтинги опублікував Київський міжнародний інститут соціології: Володимир Зеленський суттєво випереджає Петра Порошенка – 75% проти 25%. У Черкасах масово отруїлися 75 дітей, у лікарні досі перебуває 24 дитини. Наразі відомо, що інцидент стався через розпилення сльозогінного газу із газових балончиків у шкільному гардеробі.

      Також у випуску:

      Суд звільнив з-під варти Надію Савченко та Володимира Рубана.

      Держдума Росії ухвалила закон про ізоляцію російського сегмента інтернету.

      Собор Паризької Богоматері спалахнув 15 квітня, пожежа за лічені хвилини охопила горище.

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      Теги: Володимир Зеленський Порошенко і Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Випуск новин Новини Черкас Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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