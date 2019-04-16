Випуск новин за 16:00: Свіжі рейтинги кандидатів у президенти. Отруєння дітей у Черкасах
У випуску новин за 16 квітня станом на 16:00 – свіжі президентські рейтинги опублікував Київський міжнародний інститут соціології: Володимир Зеленський суттєво випереджає Петра Порошенка – 75% проти 25%. У Черкасах масово отруїлися 75 дітей, у лікарні досі перебуває 24 дитини. Наразі відомо, що інцидент стався через розпилення сльозогінного газу із газових балончиків у шкільному гардеробі.
Також у випуску:
Суд звільнив з-під варти Надію Савченко та Володимира Рубана.
Держдума Росії ухвалила закон про ізоляцію російського сегмента інтернету.
Собор Паризької Богоматері спалахнув 15 квітня, пожежа за лічені хвилини охопила горище.
Джерело: 24 канал
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