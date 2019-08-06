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      СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ
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      Випуск новин за 16:00: Угода Зеленського з лобістами США. Допит Гонтаревої в ГПУ

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 серпня станом на 16:00 – згідно з даними журналістів "Голосу Америки", інтереси українського президента у США під час виборчої кампанії представляв Маркус Коєн. Сам Володимир Зеленський заперечує, що звертався до американських лобістів. Екс-керівника Нацбанку Валерію Гонтареву запросили на допит в ГПУ. 12 серпня вона має розповісти слідчим про деталі справи Сергія Курченка.

      Також у випуску: 

      В Одесі спробували анулювати рішення щодо виправдання скандального мера Труханова: прокури САП подали апеляцію й вимагали, аби суддів, які винесли вирок, відсторонили.

      На Львівщині близько 200 водіїв вантажівок перекрили міжнародну трасу Київ – Чоп. Вони протестують проти корупції в державній службі "Укртрансбезпека".

      В Державному Бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження проти Петра Порошенка за його поїздку на Мальдіви у січні 2018 року.

      Литва та Естонія не визнаватимуть російські паспорти, видані жителям окупованих територій Донбасу.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Новини США ГПУ Випуск новин Валерія Гонтарева
      Джерело: 24 канал
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