Випуск новин за 16:00: Угода Зеленського з лобістами США. Допит Гонтаревої в ГПУ

У випуску новин за 6 серпня станом на 16:00 – згідно з даними журналістів "Голосу Америки", інтереси українського президента у США під час виборчої кампанії представляв Маркус Коєн. Сам Володимир Зеленський заперечує, що звертався до американських лобістів. Екс-керівника Нацбанку Валерію Гонтареву запросили на допит в ГПУ. 12 серпня вона має розповісти слідчим про деталі справи Сергія Курченка.

Також у випуску: В Одесі спробували анулювати рішення щодо виправдання скандального мера Труханова: прокури САП подали апеляцію й вимагали, аби суддів, які винесли вирок, відсторонили. На Львівщині близько 200 водіїв вантажівок перекрили міжнародну трасу Київ – Чоп. Вони протестують проти корупції в державній службі "Укртрансбезпека". В Державному Бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження проти Петра Порошенка за його поїздку на Мальдіви у січні 2018 року. Литва та Естонія не визнаватимуть російські паспорти, видані жителям окупованих територій Донбасу.

Джерело: 24 канал