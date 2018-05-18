Випуск новин за 16:00: Виписка з лікарні Скрипаля. Ситуація на фронті
У випуску новин за 18 травня станом на 16:00 – колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля виписали зі шпиталю у Великій Британії. На Донбасі семеро наших захисників поранені, а також українській армії вдалося знищити 6 проросійських найманців.
Також у випуску:
ГПУ просить притягнути до кримінальної відповідальності нардепа Олександра Пономарьова.
Порошенко підписав указ про введення персональних санкцій проти осіб, пов'язаних з російською агресією в Україні.
Держдеп США вимагає звільнити голодуючого Сенцова та інших політв'язнів.
Джерело: 24 канал
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