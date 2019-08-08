Випуск новин за 16:00: Зеленський про легальні казино. Вибух на полігоні в РФ
У випуску новин за 8 серпня станом на 16:00 – Президент України Володимир Зеленський заявив про намір частково легалізувати азартні ігри в Україні. Зокрема, мовиться про роботу казино у 5-зіркових готелях. Під час військових тренувань на полігоні в Архангельській області РФ підірвалась рідинна реактивна рухова установка. Шестеро представників Міноборони зазнали травм, двоє з них померли в лікарні.
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