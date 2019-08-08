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      Випуск новин за 16:00: Зеленський про легальні казино. Вибух на полігоні в РФ

      Випуск новин 63 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 серпня станом на 16:00 – Президент України Володимир Зеленський заявив про намір частково легалізувати азартні ігри в Україні. Зокрема, мовиться про роботу казино у 5-зіркових готелях. Під час військових тренувань на полігоні в Архангельській області РФ підірвалась рідинна реактивна рухова установка. Шестеро представників Міноборони зазнали травм, двоє з них померли в лікарні.

      Також у випуску: 

      Вартість виборчої кампанії до парламенту в Україні склала 905 мільйонів гривень.

      НАБУ оголосило про підозри шістьом причетним до скандальної схеми "Роттердам+".

      У РФ з обшуками увірвались до Фонду боротьби з Корупцією, засновником якої є лідер російської опозиції Олексій Навальний.

      Український уряд оголосив конкурс на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

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      Теги: Новини Росії Володимир Зеленський Новини України Випуск новин Вибух
      Джерело: 24 канал
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