Випуск новин за 16:00: Зустріч Зеленського з Тігіпком. Незаконна люстрація чиновників

У випуску новин за 26 лютого станом на 16:00 – Володимир Зеленський сьогодні підтвердив інформацію, що зустрічався з Сергієм Тігіпком особисто. Як стало відомо раніше, президент розглядає його кандидатуру на посаду нового голови уряду. У Мін'юсті з'ясовуватимуть, чи дійсно чиновників позбавили посади законно. Якщо ні – потерпілим навіть можуть виплатити компенсацію за втрачені заробітки.

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