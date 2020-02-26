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      Випуск новин за 16:00: Зустріч Зеленського з Тігіпком. Незаконна люстрація чиновників

      Випуск новин -

      У випуску новин за 26 лютого станом на 16:00 – Володимир Зеленський сьогодні підтвердив інформацію, що зустрічався з Сергієм Тігіпком особисто. Як стало відомо раніше, президент розглядає його кандидатуру на посаду нового голови уряду. У Мін'юсті з'ясовуватимуть, чи дійсно чиновників позбавили посади законно. Якщо ні – потерпілим навіть можуть виплатити компенсацію за втрачені заробітки.

      Також у випуску:

      У Нових Санжарах перевірили 45 українців і 27 іноземців, яких евакуювали з Уханя. Вірус не виявили ні в кого.

      Підозра на коронавірус в українки, що повернулась додому з Італії, не підтвердилась.

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      Теги: Випуск новин Міністерство юстиції Новини політики Сергій Тігіпко Володимир Зеленський Люстрація Новини України
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