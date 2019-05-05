Випуск новин за 17:00: Гідна відсіч окупанту. Останні кадрові рішення Порошенка

У випуску новин за 5 травня станом на 17:00 – за минулу добу на Донбасі ворог поніс більші втрати: знищено двох окупантів, ще двох – поранено. Президент Петро Порошенко призначив нового члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Ним став відомий журналіст і працівник Адміністрації Президента Володимир Горковенко.

Також у випуску: На Київщині невідомий застрелив заступника начальника поліції. Наразі в області ввели спеціальну операцію "Сирена", поліція шукає злочинця. Палестина намагається зірвати Євробачення в Ізраїлі. Палестинські терористи випустили по території країни понад три сотні ракет з боку Сектору Гази. Наймасштабніша спортивна і патріотична гра відбувається на межі Тернопільської і Рівненської областей, там відтворюють героїчний бій УПА з НКВС.

Джерело: 24 канал