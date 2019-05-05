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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Выпуск новостей за 17:00: Достойный отпор окупанту. Последние кадровые решения Порошенко

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 17:00 – за минувшие сутки на Донбассе враг понес большие потери: уничтожили двоих оккупантов, еще двое – ранены. Президент Петр Порошенко назначил нового члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Им стал известный журналист и работник Администрации Президента Владимир Горковенко.

      Также в выпуске:

      На Киевщине неизвестный застрелил заместителя начальника полиции. Сейчас в области ввели специальную операцию "Сирена", полиция ищет преступника.

      Палестина пытается сорвать Евровидение в Израиле. Палестинские террористы выпустили по территории страны более трех сотен ракет со стороны сектора Газа.

      Самая масштабная спортивная и патриотическая игра происходит на границе Тернопольской и Ровненской областей, там воссоздают героический бой УПА с НКВД.

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      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе СМИ Петр Порошенко Жертвы Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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