Выпуск новостей за 17:00: Достойный отпор окупанту. Последние кадровые решения Порошенко
В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 17:00 – за минувшие сутки на Донбассе враг понес большие потери: уничтожили двоих оккупантов, еще двое – ранены. Президент Петр Порошенко назначил нового члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Им стал известный журналист и работник Администрации Президента Владимир Горковенко.
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