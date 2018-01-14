Випуск новин за 17:00: Резонансна заява депутата Держдуми. Моторошна аварія в Туреччині

У випуску новин за 14 січня станом на 17:00 – заступник голови комітету Держдуми Костянтин Затулін запропонував у договорі про співдружність скасувати частину, в якій йдеться про визнання територіальних кордонів між Україною та Росією. Кілька метрів і прірва: у Туреччині пасажирський літак з'їхав зі злітної смуги і мало не впав у море.

Також у випуску: Автомобільна афера у Кривому Розі. Біля берегів Китаю затонув нафтовий танкер. Карнавал масок в Іспанії.