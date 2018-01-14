Випуск новин за 17:00: Резонансна заява депутата Держдуми. Моторошна аварія в Туреччині
Випуск новин 17:55, 14 січня 264 Читать новость на русском
У випуску новин за 14 січня станом на 17:00 – заступник голови комітету Держдуми Костянтин Затулін запропонував у договорі про співдружність скасувати частину, в якій йдеться про визнання територіальних кордонів між Україною та Росією. Кілька метрів і прірва: у Туреччині пасажирський літак з'їхав зі злітної смуги і мало не впав у море.
Також у випуску:
Автомобільна афера у Кривому Розі.
Біля берегів Китаю затонув нафтовий танкер.
Карнавал масок в Іспанії.
Джерело: 24 Канал
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