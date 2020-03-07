Випуск новин за 17:00: Військові навчання на Миколаївщині. Зеленський на обкладинці The Guardian
У випуску новин за 7 березня станом на 17:00 – на полігоні під Миколаєвим відбулися навчання підрозділів бригади морської піхоти. За роботою українських бійців спостерігали канадські інструктори. Володимир Зеленський потрапив на обкладинку The Guardian. В інтерв'ю британському виданню він зазначив, що Путін довго на посаді не затримається, адже тоталітарні режими закінчують однаково.
Також у випуску:
Коронавірус забрав життя іранської політикині Фатіми Рахбар.
США надасть Україні військову допомогу у розмірі 125 мільйонів доларів.
Внаслідок негоди в Бразилії загинула 31 людина.
Дональд Трамп подав у суд на телеканал CNN.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі