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      Випуск новин за 17:00: Військові навчання на Миколаївщині. Зеленський на обкладинці The Guardian

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 березня станом на 17:00 – на полігоні під Миколаєвим відбулися навчання підрозділів бригади морської піхоти. За роботою українських бійців спостерігали канадські інструктори. Володимир Зеленський потрапив на обкладинку The Guardian. В інтерв'ю британському виданню він зазначив, що Путін довго на посаді не затримається, адже тоталітарні режими закінчують однаково.

      Також у випуску:

      Коронавірус забрав життя іранської політикині Фатіми Рахбар.

      США надасть Україні військову допомогу у розмірі 125 мільйонів доларів.

      Внаслідок негоди в Бразилії загинула 31 людина.

      Дональд Трамп подав у суд на телеканал CNN.

       

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      Теги: Новини Миколаєва Володимир Зеленський Випуск новин
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