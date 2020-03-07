Випуск новин за 17:00: Військові навчання на Миколаївщині. Зеленський на обкладинці The Guardian

У випуску новин за 7 березня станом на 17:00 – на полігоні під Миколаєвим відбулися навчання підрозділів бригади морської піхоти. За роботою українських бійців спостерігали канадські інструктори. Володимир Зеленський потрапив на обкладинку The Guardian. В інтерв'ю британському виданню він зазначив, що Путін довго на посаді не затримається, адже тоталітарні режими закінчують однаково.

Також у випуску: Коронавірус забрав життя іранської політикині Фатіми Рахбар. США надасть Україні військову допомогу у розмірі 125 мільйонів доларів. Внаслідок негоди в Бразилії загинула 31 людина. Дональд Трамп подав у суд на телеканал CNN.