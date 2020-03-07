Выпуск новостей за 17:00: Военные учения на Николаевщине. Зеленский на обложке The Guardian

В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 17:00 – на полигоне под Николаевом прошли учения подразделений бригады морской пехоты. За работой украинских бойцов наблюдали канадские инструкторы. Владимир Зеленский попал на обложку The Guardian. В интервью британскому изданию он отметил, что Путин долго на должности не задержится, ведь тоталитарные режимы заканчивают одинаково.

Также в выпуске: Коронавирус унес жизнь иранского политика Фатиме Рахбар. США предоставит Украине военную помощь в размере 125 миллионов долларов. Из-за непогоды в Бразилии погиб 31 человек. Дональд Трамп подал в суд на телеканал CNN.