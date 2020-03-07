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      Выпуск новостей за 17:00: Военные учения на Николаевщине. Зеленский на обложке The Guardian

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 17:00 – на полигоне под Николаевом прошли учения подразделений бригады морской пехоты. За работой украинских бойцов наблюдали канадские инструкторы. Владимир Зеленский попал на обложку The Guardian. В интервью британскому изданию он отметил, что Путин долго на должности не задержится, ведь тоталитарные режимы заканчивают одинаково.

      Также в выпуске:

      Коронавирус унес жизнь иранского политика Фатиме Рахбар.

      США предоставит Украине военную помощь в размере 125 миллионов долларов.

      Из-за непогоды в Бразилии погиб 31 человек.

      Дональд Трамп подал в суд на телеканал CNN.

       

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      Теги: Новости Николаева Владимир Зеленский Выпуск новостей
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