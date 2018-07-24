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Випуск новин за 18:00: Масштабна аварія у Києві. Отруєння грибами на Одещині

Випуск новин 36 Читать новость на русском

У випуску новин за 24 липня станом на 18:00 – у Києві поблизу станції метро "Дорогожичі" зіткнулось два автомобілі. В результаті ДТП загинув пішохід, ще троє тяжко травмовані. Ціла родина отруїлася грибами на Одещині, вагітна жінка та її син померли. Ще чотирьох дітей зараз рятують медики.

Також у випуску:

Рекордна спека в Японії: загинуло 65 людей.

Ізраїль збив сирійський винищувач російського виробництва.

Прорив дамби в Лаосі: вода знесла 6 селищ.

Теги: Випуск новин Новини Києва Аварії та ДТП отруєння Жертви Надзвичайні ситуації Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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