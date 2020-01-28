Випуск новин за 18:00: Реакція перевізника на скандал в автобусі. Позов проти президента

У випуску новин за 28 січня станом на 18:00 – водій автобуса висадив госпітальєрку Ярину Чорногуз та її подругу через прохання вимкнути російський серіал. Компанія-перевізник повідомила, що чоловіка звільнять, коли він завершить рейс. Колишній голова Державного бюро розслідувань Роман Труба подав позов до Верховного Суду проти президента Володимира Зеленського.

Також у випуску: Окрім Китаю, коронавірус 2019-nCoV зафіксовано у 12 країнах світу: жодна з підозр в Україні не підтвердилась.