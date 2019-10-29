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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 18:00: Швидкісний інтернет для українців. Засідання ТКГ у Мінську

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 жовтня станом на 18:00 – xотири українські мобільні оператори (Київстар, Vodafone, lifecell та Інтертелеком) підписали з Кабінетом міністрів спільний меморандум. Він передбачає покриття інтернетом всієї території України. У Мінську знову збереться Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі.

      Також у випуску:

      Процес розведення військ почався 29 жовтня і повинен відбуватися дзеркально (з обох сторін) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Мінські домовленості
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