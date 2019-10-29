Випуск новин за 18:00: Швидкісний інтернет для українців. Засідання ТКГ у Мінську

У випуску новин за 29 жовтня станом на 18:00 – xотири українські мобільні оператори (Київстар, Vodafone, lifecell та Інтертелеком) підписали з Кабінетом міністрів спільний меморандум. Він передбачає покриття інтернетом всієї території України. У Мінську знову збереться Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Також у випуску: Процес розведення військ почався 29 жовтня і повинен відбуватися дзеркально (з обох сторін) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.