Випуск новин за 18:00: Стан здоров'я Сенцова. Овочева криза у Європі
У випуску новин за 7 серпня станом на 18:00 – стан здоров'я бранця Олега Сенцова значно погіршився - в нього загострилися анемія і гіпотонія, про це розповів його адвокат Дмитро ДІнзе. Через аномальну спеку в Європі розпочалась овочева криза, фермери у Німеччині, Франції, Польщі, Нідерландах та Угорщині жаліються, що врожайність різко знизилась.
Також у випуску:
Діти на Львівщині могли отруїтися неякісними молочними продуктами.
У Києві провели репетицію параду до Дня незалежності.
Проросійські бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі