Випуск новин за 18:00: Стан здоров'я Сенцова. Овочева криза у Європі

У випуску новин за 7 серпня станом на 18:00 – стан здоров'я бранця Олега Сенцова значно погіршився - в нього загострилися анемія і гіпотонія, про це розповів його адвокат Дмитро ДІнзе. Через аномальну спеку в Європі розпочалась овочева криза, фермери у Німеччині, Франції, Польщі, Нідерландах та Угорщині жаліються, що врожайність різко знизилась.

Також у випуску: Діти на Львівщині могли отруїтися неякісними молочними продуктами. У Києві провели репетицію параду до Дня незалежності. Проросійські бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.