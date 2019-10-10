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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Випуск новин за 18:00: Ставлення Зеленського до журналістів. Тези пресмарафону президента

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 жовтня станом на 18:00 – тон спілкування з медіа заклався у Зеленського ще під час президентської кампанії: він постійно відмовлявся давати інтерв'ю, а під час сьогоднішнього спілкування навіть зривався на журналістів. Про поведінку Мендель, розкол серед соратників, Трампа та Донбас: 300 журналістів президенту влаштували допит на пресмарафоні.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський уже 9-ту годину відповідає на запитання журналістів.

      Політичного експерт Олексія Мінакова насторожує те, що Зеленський закінчити війну з Росією за своєї каденції.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Журналісти Випуск новин
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