Выпуск новостей за 18:00: Отношение Зеленского к журналистам. Тезисы пресс-марафона президента

В выпуске новостей за 10 октября по состоянию на 18:00 – тон общения с медиа заложился у Зеленского еще во время президентской кампании: он постоянно отказывался давать интервью, а во время сегодняшнего общения даже срывался на журналистов. О поведении Мендель, расколе среди соратников, Трампе и Донбассе: 300 журналистов президенту устроили допрос на пресс-марафоне.

Также в выпуске: Владимир Зеленский уже 9 часов отвечает на вопросы журналистов. Политического эксперта Алексея Минакова настораживает то, что Зеленский хочет закончить войну с Россией за свою каденцию.