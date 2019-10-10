Выпуск новостей за 18:00: Отношение Зеленского к журналистам. Тезисы пресс-марафона президента
В выпуске новостей за 10 октября по состоянию на 18:00 – тон общения с медиа заложился у Зеленского еще во время президентской кампании: он постоянно отказывался давать интервью, а во время сегодняшнего общения даже срывался на журналистов. О поведении Мендель, расколе среди соратников, Трампе и Донбассе: 300 журналистов президенту устроили допрос на пресс-марафоне.
Также в выпуске:
Владимир Зеленский уже 9 часов отвечает на вопросы журналистов.
Политического эксперта Алексея Минакова настораживает то, что Зеленский хочет закончить войну с Россией за свою каденцию.
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