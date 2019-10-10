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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      Выпуск новостей за 18:00: Отношение Зеленского к журналистам. Тезисы пресс-марафона президента

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 октября по состоянию на 18:00 – тон общения с медиа заложился у Зеленского еще во время президентской кампании: он постоянно отказывался давать интервью, а во время сегодняшнего общения даже срывался на журналистов. О поведении Мендель, расколе среди соратников, Трампе и Донбассе: 300 журналистов президенту устроили допрос на пресс-марафоне.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский уже 9 часов отвечает на вопросы журналистов.

      Политического эксперта Алексея Минакова настораживает то, что Зеленский хочет закончить войну с Россией за свою каденцию.

      blog_ava
      Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция конференции
      сегодня
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      Теги: Владимир Зеленский Журналисты Выпуск новостей
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