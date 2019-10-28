Випуск новин за 18:00: Термінова нарада Зеленського. Звіт Дубінського після детектора брехні
У випуску новин за 28 жовтня станом на 18:00 – Володимир Зеленськй не хоче і не буде впливати на антикорупціонерів. Про це Президент України сказав перед терміновою нарадою із очільниками НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський оприлюднив звіт перевірки на детекторі брехні.
Також у випуску:
Олександр Грановський отримав імміграційну візу в Ізраїль.
Суд над Гладковським.
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