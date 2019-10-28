Выпуск новостей за 18:00: Срочное совещание Зеленского. Отчет Дубинского после детектора лжи
В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 18:00 – Владимир Зеленский не хочет и не будет влиять на антикоррупционеров. Об этом Президент Украины сказал перед срочным совещанием с руководителями НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский обнародовал отчет проверки на детекторе лжи.
Также в выпуске:
Александр Грановский получил иммиграционную визу в Израиль.
Суд над Гладковским.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии