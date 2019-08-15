Випуск новин за 18:00: Урочистості до Дня Незалежності. Засідання щодо роботи Ради
У випуску новин за 15 серпня станом на 18:00 – окрім офіційної Ходи гідності Хрещатиком на День Незалежності ходитимуть ще чотири марші. Втім, у КМДА досі не знають про плани святкування Офісу президента в центрі столиці. Представники партій, які пройшли у парламент, знову зібралися на засідання, щоб узгодити старт роботи нової Ради.
Також у випуску:
Через хабар у 480 тисяч доларів затримали заступника міністра з тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його спільника Ігора Овдієнка.
Джерело: 24 канал
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