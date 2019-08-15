Випуск новин за 18:00: Урочистості до Дня Незалежності. Засідання щодо роботи Ради

У випуску новин за 15 серпня станом на 18:00 – окрім офіційної Ходи гідності Хрещатиком на День Незалежності ходитимуть ще чотири марші. Втім, у КМДА досі не знають про плани святкування Офісу президента в центрі столиці. Представники партій, які пройшли у парламент, знову зібралися на засідання, щоб узгодити старт роботи нової Ради.

Також у випуску: Через хабар у 480 тисяч доларів затримали заступника міністра з тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його спільника Ігора Овдієнка.

Джерело: 24 канал