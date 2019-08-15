Выпуск новостей за 18:00: Торжества ко Дню Независимости. Заседание по работе Рады

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 18:00 – кроме официального Шествия достоинства по Крещатику на День Независимости будут ходить еще четыре марша. Впрочем, в КГГА до сих пор не знают о планах празднования Офиса президента в центре столицы. Представители партий, прошедших в парламент, вновь собрались на заседание, чтобы согласовать старт работы новой Рады.

Также в выпуске: За взятку в 480 тысяч долларов задержали заместителя министра с временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его сообщника Игоря Овдиенко.

Источник: 24 канал