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      Выпуск новостей за 18:00: Торжества ко Дню Независимости. Заседание по работе Рады

      Выпуск новостей 57 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 18:00 – кроме официального Шествия достоинства по Крещатику на День Независимости будут ходить еще четыре марша. Впрочем, в КГГА до сих пор не знают о планах празднования Офиса президента в центре столицы. Представители партий, прошедших в парламент, вновь собрались на заседание, чтобы согласовать старт работы новой Рады.

      Также в выпуске:

      За взятку в 480 тысяч долларов задержали заместителя министра с временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его сообщника Игоря Овдиенко.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выпуск новостей Верховная Рада День Независимости
      Источник: 24 канал
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