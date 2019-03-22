Випуск новин за 18:00: Вирок Павлу Грибу. Стан постраждалих у ДТП у Києві

У випуску новин за 22 березня станом на 18:00 – Окружний військовий суд у Ростові-на-Дону присудив політв'язню Павлові Грибу шість років тюрми. У Києві, 21 березня, неподалік метро "Дорогожичі" громадський автобус хотів проскочити на червоний сигнал світлофору і збив людей, які переходили дорогу на пішохідному переході. У ДТП постраждали три жінки, наразі вони перебувають у лікарні.

Також у випуску: Українські політики Бойко та Медведчук у Москві зустрілися з Медведєвим. Як кандидати у президенти пропонують повернути Крим.