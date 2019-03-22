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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Випуск новин за 18:00: Вирок Павлу Грибу. Стан постраждалих у ДТП у Києві

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 березня станом на 18:00 – Окружний військовий суд у Ростові-на-Дону присудив політв'язню Павлові Грибу шість років тюрми. У Києві, 21 березня, неподалік метро "Дорогожичі" громадський автобус хотів проскочити на червоний сигнал світлофору і збив людей, які переходили дорогу на пішохідному переході. У ДТП постраждали три жінки, наразі вони перебувають у лікарні.

      Також у випуску:

      Українські політики Бойко та Медведчук у Москві зустрілися з Медведєвим. 

      Як кандидати у президенти пропонують повернути Крим. 

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      Теги: Україна – Росія Українці в полоні РФ Павло Гриб Випуск новин Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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