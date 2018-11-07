Випуск новин за 18:00: Заява Луценка про звільнення. Торговельні зв'язки з РФ

У випуску новин за 7 листопада станом на 18:00 – у ГПУ стверджують, що Луценко написав президенту України заяву про звільнення. Адміністрація президента поки що не підтвердила отримання заяви. Попри війну і санкції Україна наторгувала з Росією на 5 мільйонів доларів.

Також у випуску: На які поступки готові піти нардепи щодо питаня автівок на єврономерах. У Верховній Раді депутати написали лист Путіну у стилі козаків до московського чорта у відповідь на російські санкції проти України.