Випуск новин за 18:00: Заява Луценка про звільнення. Торговельні зв'язки з РФ
У випуску новин за 7 листопада станом на 18:00 – у ГПУ стверджують, що Луценко написав президенту України заяву про звільнення. Адміністрація президента поки що не підтвердила отримання заяви. Попри війну і санкції Україна наторгувала з Росією на 5 мільйонів доларів.
Також у випуску:
На які поступки готові піти нардепи щодо питаня автівок на єврономерах.
У Верховній Раді депутати написали лист Путіну у стилі козаків до московського чорта у відповідь на російські санкції проти України.
Джерело: 24 канал
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