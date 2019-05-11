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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
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      Випуск новин за 19:00: Боротьба Зеленського з корупцією. Мито для Китаю

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 травня станом на 19:00 – щоб подолати корупцію, у команді Зеленського хочуть перезапустити антикорупційні органи та запровадити винагороди для тих, хто допоможе викрити корупціонерів. Президент США Дональд Трамп доручив розпочати підготовку до впровадження мит на майже весь китайський імпорт.

      Також у випуску:

      Аварія за участю поліцейської машини сталась у столиці напередодні ввечері. Авто правоохоронців зіштовхнулося із автомобілем BMW, який їхав на зустріч.

      Російське командування наказало проросійським бойовикам з окупованого Донбасу обов'язково отримати російське громадянство.

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Корупція Новини США Китай Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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