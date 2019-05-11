Выпуск новостей за 19:00: Борьба Зеленского с коррупцией. Пошлина для Китая
В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 19:00 – чтобы побороть коррупцию, в команде Зеленского хотят перезапустить антикоррупционные органы и ввести вознаграждения для тех, кто поможет разоблачить коррупционеров. Президент США Дональд Трамп поручил начать подготовку к введению пошлин на почти весь китайский импорт.
Также в выпуске:
Авария с участием полицейской машины произошла в столице накануне вечером. Авто правоохранителей столкнулась с автомобилем BMW, который ехал на встречу.
Российское командование приказало пророссийским боевикам из оккупированного Донбасса обязательно получить российское гражданство.
Источник: 24 канал
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