Выпуск новостей за 19:00: Борьба Зеленского с коррупцией. Пошлина для Китая

В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 19:00 – чтобы побороть коррупцию, в команде Зеленского хотят перезапустить антикоррупционные органы и ввести вознаграждения для тех, кто поможет разоблачить коррупционеров. Президент США Дональд Трамп поручил начать подготовку к введению пошлин на почти весь китайский импорт.

Также в выпуске: Авария с участием полицейской машины произошла в столице накануне вечером. Авто правоохранителей столкнулась с автомобилем BMW, который ехал на встречу. Российское командование приказало пророссийским боевикам из оккупированного Донбасса обязательно получить российское гражданство.

Источник: 24 канал