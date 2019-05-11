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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Выпуск новостей за 19:00: Борьба Зеленского с коррупцией. Пошлина для Китая

      Выпуск новостей 41 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 19:00 – чтобы побороть коррупцию, в команде Зеленского хотят перезапустить антикоррупционные органы и ввести вознаграждения для тех, кто поможет разоблачить коррупционеров. Президент США Дональд Трамп поручил начать подготовку к введению пошлин на почти весь китайский импорт.

      Также в выпуске:

      Авария с участием полицейской машины произошла в столице накануне вечером. Авто правоохранителей столкнулась с автомобилем BMW, который ехал на встречу.

      Российское командование приказало пророссийским боевикам из оккупированного Донбасса обязательно получить российское гражданство.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости США Коррупция Выпуск новостей Дональд Трамп Китай
      Источник: 24 канал
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