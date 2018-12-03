Випуск новин за 19:00: Договір про дружбу з Росією. Протести у Франції

Випуск новин за 3 грудня станом на 19:00 – на п'ятому році війни Україна хоче розірвати дружні відносини з Росією. Текст відповідного законопроекту з'явився на сайті ВР. Цей договір діє з 1994 року і передбачає стратегічне партнерство України та РФ. Французи не хочуть запровадження змін до трудового кодексу і вже 2,5 роки регулярно і масово протестують. Наслідки – спалені авто і потрощені будівлі.

Також у випуску: Восьмий день воєнного стану в Україні: гривня відіграла падіння, розпочалися військові збори резервістів. Кількість охочих росіян перетинати кордон з Україною зменшилась удвічі з трьох тисяч на день.